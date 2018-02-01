«Дьявольские дети»: эксперты рассказали о женщинах, забеременевших от демонов

Не так давно 28-летняя американка родила нечто, совсем не похожее на ребенка. Это существо неистово кричало и разорвало свою мать изнутри, из малыша пришлось изгонять бесов.

Случаи, когда Дьявол оплодотворяет женщину – не редкость. Эксперты-религиоведы вспомнили самые пугающие инциденты, связанные с темными силами, которые сделали женщин матерями демонов.

Еще в 13 веке существовали целые племена людей, которые поклонялись Дьяволу. Они совершали магические ритуалы и женщины из таких племен часто беременели от демонов. Роженицы часто погибали, ведь антихристы, находящиеся в их утробах, разрывали и мучали их изнутри.

Если в истории из далекого прошлого сложно поверить, то недавние случаи вызывают ужас своей реалистичностью. Так, в американском городе Сан-Антонио в 2009 году полиция увидела нечто невероятное. В одном из домов правоохранители нашли расчлененного 3-недельного ребенка. Его мать сидела рядом с конечностями своего сына, на ее шее был порез, а на груди – рваные раны от укусов. Женщина рассказала, что кормила младенца, как вдруг он начал ее бить, кусать и говорить слова на дьявольском языке. Мать взяла топор и изрубила ребенка.

В штате Юта маленький Дьявол чуть не убил свою мать, разорвав ей утробу и матку. Родившись, он шипел на кресты и имел пугающий вид. Его спас обряд экзорцизма. Совсем недавно Люцифер пришел к жительнице Техаса. Он велел ей раздеться, после чего изнасиловал беззащитную женщину. Дьявол сказал, что теперь она беременна Антихристом, который в 12 лет станет проклятием для всего человечества и будет править миром.