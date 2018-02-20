Ученые разработали игру для восстановления после инсульта

Пациентам предстоит срывать фрукты в саду при помощи воображаемых движений руками. Таким проектом похвастался Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Сотрудники учебного заведения разработали особый комплекс реабилитации для переживших инсульт. После удара у больных оказывается парализована левая или правая часть тела. Это происходит из-за поражения отдельных нейронов, отвечающих за движение. Однако головной мозг способен восстанавливать эту функцию, обходя поврежденные участки. Для стимуляции этого процесса физики разработали особую игру.

После медицинского обследования у невролога и нейрофизиолога, пациента подключают к электроэнцефалографу и анализируют мозговую активность. Человеку необходимо попытаться выполнить определенные действия и подробно вообразить этот процесс. Как оказалось, сигналы реального и представляемого действия очень похожи. Нужно лишь выделить их. В этом ученым помогли возможности нейросети.

Российские исследователи задействовали эту особенность в своей технологии. Больному надевают беспроводной электроэнцефалограф, который передает мозговые сигналы в программу на ноутбуке, где отображается результат действий. Такой комплекс можно установить даже дома. В ходе тренировки пациент воображает хватательные движения кистью. В случае правильных усилий персонаж игры срывает фрукт. Чем больше собранный урожай - тем выше эффективность тренировки. Авторы системы планируют продавать комплекс для реабилитации в медицинские учреждения или сдавать больным в аренду на дом.

По словам аспиранта Филиппа Гунделаха, игровая форма не только завлекает людей к регулярным занятиям, но и отображает вполне реальные достижения. Пациент может убеждается, что при работающем мозге вскоре свою подвижность может вернуть и конечность. Сейчас разработчики из Политеха готовятся перейти к этапу клинических испытаний. В их планах разработать по аналогичной системе шутер, а затем и другие игры. Это обеспечит процесс восстановления большим разнообразием и позволит заинтересовать в тренировках большее количество пациентов.