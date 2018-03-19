Ученые поняли, как при диабете‍ предотвратить повреждения кровеносных сосудов

По их мнению, минимизировать последствия процесса можно благодаря установке в организме баланса ферментов PDIA1 и Drp1, передает Cell Reports.

Ученые из Соединенных Штатов Америки поняли, как при диабете‍ предотвратить повреждения кровеносных сосудов. Они трудились при Центре сосудистой биологии и Отделении медицины в MCG Augusta University. Узнать ответ на данный вопрос им удалось благодаря тому, что они разобрались, из-за чего происходят повреждения сосудистой сети.

Дело в том, что, когда организм человека начинает поражать диабет, в нем происходит дисбаланс наличия двух ферментов - PDIA1 и Drp1. Первый отвечает за производство все новых кровеносных сосудов, а второй является главным регулятором деления. Благодаря эксперименту с лабораторными мышами удалось выяснить, что нарушения в заживлении повреждений можно устранять путем лечения старения эндотелиальных клеток.