ЧМ-2018: стало известно, какие сувениры покупают туристы

Во время проведения Чемпионата мира по футболу Россию уже сейчас посетили сотни тысяч туристов, которые хотят привезти что-то на память для себя и родных.

Одним из главных сувениров является шапка-ушанка, которую иностранцы носят в любую погоду, даже в аномальную жару. Наравне с этим головным убором находится декоративный шлем танкиста. Также любой уважающий себя турист уже успел приобрести матрёшку – самую маленькую или целый подарочный набор: в магазинах есть возможность купить матрёшек с лицами футболистов, политиков и персонажей мультфильмов.

Кроме этого, гости крайне заинтересовались курочками, которые клюёт зерно. Они увлеклись действием конструкции – при раскачивании шарика внизу изделия, курочки начнут клевать зёрна на дощечке. Ещё одним важным сувениром являются подстаканники времён Советского Союза. Учитывая, что изделие часто показывали в кинолентах того времени, люди, интересующиеся историей государства, с радостью примут такой подарок.

Что касается наиболее стандартных сувениров, то одежда с символикой государства и водка всегда находятся на пике популярности.