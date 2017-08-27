Ученые рассказали, как защититься от укусов комаров

По словам исследователей, лучше всего для этой цели подойдет витамин В12. Если витамина в организме будет достаточно, то укус комара пройдет быстро и безболезненно.

В сезон отпусков британские ученые задумались над тем, как обезопасить людей от комариных укусов. Несмотря на то, что никакого существенного вреда организму они не приносят, комары все же могут подпортить отпуск, особенно в вечернее время. Лучше всего от комариных укусов защитит витамин В12, сообщают исследователи.

Он способен быстро восстановить плазму после кровопотери и поможет достичь нормальной работы кровеносной системы. Если витамина в организме будет достаточно, то человек даже не заметит укуса комара, он пройдет быстро и безболезненно. Ученые также рассказали о том, что витамин В12 меняет состав крови, благодаря чему он не привлекает комаров. При укусах потери крови будут тут же восстанавливаться, а то количество яда, содержащееся в насекомом, будет быстро рассасываться и выводиться.

Специалисты порекомендовали употреблять как можно больше фруктов и овощей, а в отпуск брать с собой комплекс витаминов, чтобы их баланс в организме помогал справляться не только с комариными укусами, но и с возможными недомоганиями.