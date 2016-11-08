Ученые: химиотерапия может повышать шансы развития рака

Оказывается, что распространенный препарат химиотерапии повышает шанс распространения раковых клеток. К такому выводу ученые из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна пришли после изучения экспериментов, проводившимися их коллегами.

Исследователи призывают врачей осторожнее относиться к назначению химиотерапии, так как она хоть и может помогать в борьбе с раком, но может и повышать шансы на его еще большее распространение.

Исследование ученых опубликовало издание Science Translational Medicine. Специалисты проанализировали исследования своих коллег-ученых, которые в ходе научных экспериментов выяснили, что химиотерапия может провоцировать клеточные изменения у пациентов, страдающих от рака молочной железы. Из-за этого ученые решили проверить препарат, который чаще всего применятся при химиотерапии для борьбы с данным видом онкологического заболевания.

Оказалось, что химиотерапия с применения паклитаксела, популярного лекарства для данной процедуры, активирует ген Atf3. Этот ген способствует тому, что метастазы распространяются по легким и получают шансы на выживание.

Так, распространенная химиотерапия от рака молочной железы оказывает на организм пациента канцерогенный эффект, делая его еще более беззащитным перед раком. Препарат способствует активации гена, который повышает развитие раковых заболеваний.