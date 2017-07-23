Водолазы нашли старые картины на корабле 19 века, затонувшего возле Крыма

Подводная экспедиция "Нептун" обнаружила на борту более десятка полотен. Об успехах рассказал руководитель поисковиков Роман Дунаев.

Водолазы обнаружили возле мыса Тарханкут в Крыму пароход "Генерал Коцебу", который пошел ко дну в конце 19 века и застрял на 40-метровой глубине. На затонувшем корабле они проникли в пассажирский салон первого класса и нашли внутри множество предметов искусства.

Находясь под водой, полотна дошли до нашего времени в очень плачевном состоянии. По словам Романа Дунаева, на старых картинах сохранились лишь небольшие фрагменты некогда изображенных сюжетов. Однако глубже находятся другие работы. Толстый слой ила должен был хорошо уберечь их от разрушения. Вполне вероятно, что некоторые из них принадлежат кисти знаменитого Ивана Айвазовского.

Экспедиция "Нептун" началась в конце мая и продлится до октября 2018 года, спонсируемая Фондом президентских грантов по научному проекту "Крым - перекресток цивилизаций". Вместе с Черноморским центром подводных исследований в Крыму, археологи изучают найденные ранее объекты, затонувшие в Черном море, а также фиксируют новые.