Ученые изобрели миниатюрный фотоэлектронный чип для ночного видения‍

По словам китайских специалистов, разработку можно будет внедрять в устройства для обычных гражданских. Например, ее хотят встроить в очки, либо же телефоны.

Ученые из Китая изобрели миниатюрный фотоэлектронный чип для ночного видения‍. Подробнее об этом пишет агентство "Жэньминь жибао". Разработка еще будет подвержена усовершенствованию, однако ее создатели уже ею гордятся - в будущем она сгодится как дополнение во многие современные изобретения. Так, чип хотят использовать даже при разработке дополнительных функций для смартфонов. Устройство ночного видения поможет пользователю лучше ориентироваться ночью.

Главное его отличие в том, что он обладает миниатюрным размером. Его прототипы же, которые часто используются военными, имеют тяжелый вес и болшой размер. По этой причине их было сложно внедрить в жизнь обычных людей. Более того, новый фотоэлектронный чип справляется со своей задачей даже лучше, чем предыдущие аналоги, ведь с большей эффективностью преобразует инфракрасное излучение в видимый свет.