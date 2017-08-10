Не повысили - взломал сервера: бывший сотрудник Tesla обвиняется в хищении данных

Представители компании Tesla подали обвинительный иск в суд штата Невада касаемо бывшего сотрудника.

Сообщается, что экс-работнику корпорации Мартину Триппу удалось разработать программную оболочку, взломавшую операционную систему, в том числе серверную, для производства Tesla. Данные, полученные после атаки хакеров, были переданы третьим лицам, личности которых не установлены. Программное обеспечение было установлено на три компьютера взломщиков, на которые передавалась секретная информация из компании даже после увольнения обвиняемого с места работы. Сообщается, что Трипп занимался производством литий-ионных аккумуляторов для электромобилей на подразделении Tesla в штате Невада.

Представители корпорации заявляют, что главным мотивом преступника является отказ руководства повысить Триппа в должности и требует возмещения ущерба финансовой компенсацией, сумма которой не разглашается.

Руководитель Tesla Илон Маск письменно оповестил своих подчинённых о поступке, который совершил их бывший коллега по цеху.