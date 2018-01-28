Элайджа Вуд занялся разработкой компьютерной игры от Ubisoft

Звезда "Властелина колец" решил попробовать себя в новом жанре - "параноидальной головоломки". Его слова приводит издание Variety.

Элайджа Вуд решил отойти от привычного кинематографа и занялся разработкой компьютерной игры. Он во главе собственной продюсерской компании SpectreVision присоединился к небольшой команде Ubisoft для создании проекта Transference. По словам актера, он должен стать полноценной игрой в виртуальной реальности.

Задумка родилась, когда сотрудники SpectreVision и Элайджа Вуд обсуждали возможность использования VR-технологий для создания историй. Компания уже имеет опыт в создании "хорроров", а потому видит в виртуальной реальности большой потенциал для более ярких ощущений.

Актер подчеркивает, что Transference будет игровым, а не кинематографическим проектом. Геймерам придется самостоятельно изучать обрывки таинственных происшествий, чтобы расследовать семейную трагедию. По словам Элайджи Вуда, геймплей будет строится не только на действиях игрока, но и на компьютерной генерации. Вероятно, во время повторных прохождений "параноидальная головоломка" будет каждый раз иной.

Знаменитость добавил, что работа над игрой существенно отличается от привычных для киноделов процессов. Нет ни монтажа, ни камеры, ни осветительного оборудования. Поэтому SpectreVision пришлось учиться принципиально новым методам работы. Тем не менее, сотрудники весьма заинтересованы в проекте и довольны успехами. Например, Элайдже Вуду удалось уговорить Макона Блэра стать главным героем.

Разработчики планируют выпустить игру на PlayStation VR, Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation 4, Xbox One, и PC. Предполагается, что Transference будет доступна и на платформах без VR поддержки.