Ученые выловят уран из океана при помощи сетей из акриловой пряжи

Американские исследователи намерены использовать вязанные вещи для добычи окисленного U308, который используют в ядерных реакторах. Об этом сообщает Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория США в Вашингтоне.

Ученые обнаружили, что материал на основе акриловой пряжи в сочетании с адсорбентом может хорошо впитывать уран из океана. Авторы отмечают, что концентрация радиоактивного элемента в воде в 500 раз превышает содержание золота в коре нашей планеты. В одном кубометре воды содержится всего 3 мг урансодержащих ионов. Однако во всем мировом океане вещества наберется на 4,5 миллиарда тонн. Этого должно хватить для питания ядерной энергетики всей Земли 6,5 тысячи лет при актуальном уровне производительности АЭС.

Полезные свойства акриловой пряжи химики нашли относительно давно. Дело оставалось за эффективным абсорбентом. Лишь недавно они успешно испытали органический полимер, вымачивая в нем пряжу и опуская в бассейн с морской водой и слабым течением. После месяца работы, улов составил 5 грамм закиси-окиси U308. Исследования показали, что выбранный абсорбент совершенно безопасен для океанической живности, как и вылов урана.

Теперь американцы намерены создать из акриловой пряжи сети, при помощи которых выловят первую партию потенциального топлива. По словам ученых, для этих целей хорошо подойдет уже использованная шерстяная одежда. Её можно применять многократно - после отжима и очистки сеть снова пригодна для использования. Если разработка заинтересует предпринимателей, вскоре отлов U308 можно будет запустить в промышленных масштабах.