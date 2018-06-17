ЧМ-2018: Сборная России вышла в 1/8 финала со счётом 3:1

Чемпионат мира по футболу в России набирает обороты. В схватке между сборными России и Египта уверенную победу получают наши соотечественники. Первый тайм был окончен без определённого перевеса в чьих-либо воротах.

Что касается второй половины матча, то начало счёту положил представитель сборной Египта, но в нашу пользу. По стечению определённых обстоятельств защитник команды Ахмед Фатхи отправил мяч в собственные ворота на 47-й минуте. После первого результата россияне ещё больше приободрились и с новыми силами начали атаковать египтян.

Следующим голом на 60-й минуте порадовал болельщиков Денис Чернышев, для которого этот гол является третьим на нынешнем чемпионате.

Ещё одного успеха долго ждать не пришлось - буквально через две минуты единственный нападающий сборной России Артём Дзюба предоставил эффектное зрелище для всех зрителей уже третий в этой игре гол.

А уже через десять минут звезда сборной Египта Мохамед Салах благодаря пенальти забивает мяч в копилку собственной команды. Тем не менее, этот гол не сумел спасти египтян от проигрыша.

Таким образом, сборная Египта по футболу имеет последний шанс на матч плей-офф серии со сборной Саудовской Аравии. А нашу сборную модно поздравить с явным достижением, а именно с выходом из группы в 1/8 финала впервые за современную историю Российской Федерации.