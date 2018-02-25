Ученые: Молоко из пластиковой тары и пакетов опасно для здоровья‍

Согласно их исследованию, в данных материалах содержится токсические вещества фталаты, которые особо активно мигрируют в водную среду.

Ученые из России сумели доказать, что молоко из пластиковой тары и пакетов опасно для здоровья‍. Они трудились в Федеральном научном центре медико-профилактических технологий управления рисками здоровью и пришли к некоторым выводам, которые позже описали отечественные СМИ.

Так, для своего эксперимента они проверили 25 проб молока, которое продавалось в полиэтиленовых пакетах и пластиковых бытулках. Выяснилось, что фталаты находились в 58 и 40 процентах проб соответственно вышеупомянутой таре. Больше всего их находили в молоке повышенной жирности.

Ученые объяснили, что проблема со фталатами на сегодняшний день особенно актуальна, так как они содержатся во многих материалах, из которых изготавливают одежду, обувь, строительные материалы, детские игрушки, а также, как уже упоминалось, тару для пищевых продуктов.