Ученые выяснили, как на женщин влияет ранний подъем

По мнению специалистов, те из них, кто встает раньше и раньше ложится менее подвержен развитию депрессивного состояния.

Ученые из США выяснили, как на женщин влияет ранний подъем. Они трудились в научных лабораториях при Университете Колорадо, а также в штате Массачусетс, где находится бостонская Женская больница. Им удалось провести эксперимент, длящийся четыре года. В нем приняли участие почти 32 с половиной тысячи женщин, часть из которых называла себя жаворонками, часть - совами, и еще некоторые утверждали, что относятся к промежуточному типу.

Когда эксперимент находился лишь на начальных стадиях, ни у кого из принимавших в нем участие не было диагностировано депрессии. Подводя же итоги в самом конце, ученые заметили, что всего было замечено чуть больше двух с половиной тысяч случаев депрессии и почти три сотни из них зафиксировали у людей с хронотипом совы.

Специалисты делают вывод, что ранний подъем уменьшает риски появления у женщин депрессии. Профессора, руководящие данным проектом, советуют каждой из них стараться больше времени проводить при свете и вести активный образ жизни, чтобы иметь хороший сон.