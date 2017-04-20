Ученые: Тщательное планирование дня приводит к депрессии

Депрессия не может затронуть тех людей, которые часто импровизируют и практически никогда четко не планируют свой день. Такой вывод сделали американские ученые.

Буквально недавно ученые США провели новое исследование, которое показало им новую причину возникновения депрессии. Так, оказалось, что четкое планирование своего дня может привести к стрессу и раздражительности, что и является симптомами надвигающейся депрессии. В исследовании специалистов приняли участие более 100 студентов, которых разделили на три группы.

Первой группе ученые предложили жить полной жизнью и не планировать свой день, а также не строить планов на будущее. Второй группе дали указание иногда записывать свои планы в блокнот, а участникам третьей планировать буквально каждый свой шаг. Исследование показало, что те люди, которые слишком тщательно планировали свой день, теряли хорошее настроение и энтузиазм, редко встречались с друзьями и родственниками, стали раздражительными и даже агрессивными. Работой для них стал и спланированный отпуск.

Ученые пришли к выводу, что планирование дня приводит к тому, что жизнь человека становится скучной и однообразной, а это уже само по себе ведет к депрессии. Исследователи посоветовали как можно больше импровизировать и тогда плохое настроение не станет постоянным спутником человека.