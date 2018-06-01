ДТП на Ильинке: водитель такси дал показания

Несколько часов назад в московском отделении полиции водитель, наехавший на толпу пешеходов на Ильинке, выразил собственную точку зрения о произошедшем.

Так, он сообщил, что после бессонной ночи на работе он на несколько мгновений уснул за рулём прямо во время движения. По его словам, наезд был совершён случайным образом, так как спросонья обвиняемый перепутал педали газа и тормоза и вместо остановки автомобиля произошёл наезд на людей. Таксист также заявил, что пытался скрыться с места аварии по причине шокового состояния и испуга от совершённого его транспортным средством.

Представители Центра организации дорожного движения сообщает, что водитель был трезвым, никаких признаков опьянения не обнаружено. Сообщается, что в понедельник судебная коллегия должна будет выбрать меру пресечения для таксиста.

Напомним, сегодня на Ильинке вследствие наезда такси на людей пострадало восемь человек, состояние которых удовлетворительное.