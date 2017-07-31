ДТП на Ильинке: опубликовано видео наезда автомобиля на толпу

После того, как стало известно о наезде московского таксиста на поклонников сборной Мексики по футболу была обнаружена запись с камер видеонаблюдения на месте происшествия.

На ней отчётливо видно столкновение автомобиля с людьми, после которого виновник планировал поспешно скрыться. Однако очевидцы инцидента не дали водителю это сделать, мгновенно погнавшись за нарушителем.

Напомним, сегодня в Москве в районе Ильинки сотрудник службы такси «Чекпоинт» наехал на толпу людей, которые оказались фанатами сборной Мексики по футболу. В результате инцидента пострадало восемь человек. Врачи сообщают, что практически все пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно, ещё одна жертва получила травмы средней тяжести.

Сам же водитель заявляет, что не имел намерений совершать этот поступок. На данный момент движение автомобилей по Ильинке было восстановлено.