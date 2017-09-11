Эксперты: Смартфон от Samsung - самый защищённый от воды гаджет

Аналитики и эксперты в сфере мобильных гаджетов в преддверие отпускного сезона обнародовали список смартфонов с максимальной защитой от воздействия воды и влаги.

Известно, что первое место занял представитель компании Samsung, а именно Galaxy S9. Помимо способности находиться непродолжительное время на трёхметровой глубине, гаджет получил корпус из металла и высококачественную камеру, что позволит владельцу сделать прекрасные фотографии под водой без ущерба для смартфона.

«Серебро» забрали гаджеты, созданные той же корпорацией, а именно Galaxy A3, A5 и A8, которые не сильно отличаются с дизайнерской точки зрения. Что касается технических характеристик, гаджеты отличаются друг от друга увеличением экрана от 4,7 до 5,6 дюймов соответственно, а также улучшением объёма батареи в зависимости от гаджета.

Третье место своей «начинкой» выборол гаджет LG G7 ThinQ, главным отличием которого от предыдущих смартфонов стало изменение камеры – в этом случае она является сдвоенной, 16+16 мегапикселей.

И четвёрку рекомендованных для использования в воде гаджетов закрывает Huawei P20 Pro, имеющий встроенную и оперативную память на 6 и 128 гигабайт соответственно, системой искусственного интеллекта, которая запоминает привычки владельца. Единственным «недостатком» является лишь то, что гаджет защищён максимально от пыли, но при попадании в воду он не сможет полноценно функционировать.