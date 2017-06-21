Португалия - Испания: Роналду на ЧМ-2018 в очередной раз доказал первенство

Сегодняшний матч между сборными Португалии и Испании пощекотал нервы не только фанатам этих футбольных команд, но и всем ценителям этой игры. Игра, которая прошла в Сочи на стадионе «Фишт», закончилась вничью.

Испанских болельщиков порадовал Диего Коста на 24-й и 55-й минутах, а добавил положительных эмоций на 58-й минуте Хосе Игнасио Начо.

Жителей и фанатов португальских футболистов приятно удивил один из самых выдающихся игроков мира Криштиану Роналду. В очередной раз игрок доказал, что титул заработан не зря – он первым в этом чемпионате оформил хет-трик – три мяча полетело в ворота испанцев: на 4-й минуте с пенальти, после на 44-й и 88-й минутах соответственно.

Помимо этого, Роналду впервые в истории футбола произвёл вклад в каждом из восьми международных турниров подряд. Сообщается, что эта игра на данный момент признана лучшей на Чемпионате мира по футболу этого года.