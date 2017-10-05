Учёные выяснили главную причину любви к жирной пище

Учёные из США провели ряд исследований для выяснения одной из главных причин ожирения.

Так, воспитанники Йельского университета представили гипотезу, почему человек переедает. Сообщается, что факторами влияния на количество съеденной пищи являются полосатое тело и таламус, находящиеся в структуре головного мозга. Их сбалансированная работа наблюдается при достаточном потреблении жиров и углеводов.

Учёные считают, что та пища, которая содержит в себе эти вещества одновременно, демонстрируют более эффективное воздействие на мозг в отличие от других продуктов питания. В ходе одного из экспериментов, в котором принимали участие более двухсот человек, респонденты делали свой выбор в пользу более «жирных» блюд вне зависимости от своих предпочтений, о которых заявляли ранее.

Сами участники в большинстве отметили, что на столе были блюда, перед которыми было трудно устоять, в том числе и пончики с тортами с большим количеством сливок.