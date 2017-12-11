100 долларов до Казанского вокзала, или как таксисты работают во время ЧМ-2018

Во время проведения Чемпионата мира по футболу в Москве сотрудники службы такси решили обогатиться за счёт иностранных гостей.

По словам руководителя общественной организации «Безопасная столица» Инны Святенко, это было обнаружено в ходе эксперимента. Так, представители организации выдавали себя за туристов и интересовались у водителей такси с наличием лицензии о стоимости проезда до Казанского вокзала. Главным фактором было то, что «иностранцы» якобы потерялись в городе и не имеют понятия о собственном местонахождении. Все таксисты отвечали одинаково – стоимость составляет сто долларов.

Святенко заявила, что все водители и номерные знаки их автомобилей были отмечены и отправлены руководителям служб, в которых они работают. Также она уточняет, что главной необходимостью является понимание рычагов воздействия руководства на водителей, чтобы выстроить дальнейший механизм работы «Безопасной столицы». Известно, что подобная проверка была первой, но не последней - в дальнейшем будущем инспекции будут продолжаться на постоянной основе.