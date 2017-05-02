VPN-сервис подал в суд на Роскомнадзор

Московский суд принял исковое заявление, в котором обвиняется Роскомнадзор. Сообщается, что руководитель компании Private Networks, дочерней платформой которой является прокси-сервис TgVPN, считает незаконным ограничение работы ресурсов на территории России.

Известно, что приложение было создано специально для мессенджера Telegram в преддверие его блокировки. Но проработал сервис недолго – после применённых мер Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов, в том числе относящихся к TgVPN.

По словам руководителя платформы Владислава Здольникова, блокировка не является законной, так как решение было мотивировано тем, что на страницах сервиса обнаружили информацию, связанную с пропагандой экстремизма и данные о запрещённых организациях в Российской Федерации.

Одновременно истец заявляет, что эти сведения являются неправдивыми и указанные в реестре адреса сервиса не содержат какую-либо информацию – при попытке открыть один из них пользователь увидит пустую страницу.