Ученые придумали, как заставить ионы ускоряться в радиотерапии против рака

Теоретический материал был предложен сотрудниками Института лазерных и плазменных технологий Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". В разработках им помогали коллеги из Чехии и Германии.

Группа ученых из России, а также некоторых других стран придумала , как заставить ионы ускоряться в радиотерапии против рака. Тем самым она предложила к исследованию совершенно новый метод генерации сверхсильных квазистатических электрических полей. В статье для Scientific Reports специалисты пояснили, что существующие на сегодняшний день методы для лечения имеют определенные недостатки.

Некоторые виды онкологических заболеваний берутся лечить лишь с помощью радиотерапии. Именно ее доктора решили усовершенствовать. По их мнению , вместо гамма-лучей в этом случае следовать использовать протоны, однако для этого нужен ускоритель частиц. Именно с ним возникают трудности, так как существующие образцы весят около тысячи тонн. По этой причине ученые из "МИФИ" придумали, что можно использовать для этих целей силу радиационного трения. Таким образом они хотят получить ионные пучки более высокого качества.