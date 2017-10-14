Крепче победита: российские ученые нашли новый сверхпрочный металл

Команда профессора Артема Оганова совместно с коллегами из Китая выявили возможность синтеза инновационного материала, который пригодится в тяжелой промышленности. 13 мая об этом рассказала пресс-служба Сколтеха.

Вот уже 80 лет самым прочным металлическим сплавом считается победит, который создается из кобальта и карбида вольфрама. В России его активно применяют в машиностроении и в буровых установках. Однако эксперты из Сколтеха выяснили, что человечество может создать сверхпрочный металл на основе вольфрама и бора. В теории, он куда крепче и надежнее победита.

Сделать открытие российским ученым помог их собственный эволюционный алгоритм USPEX. Система проанализировала множество химических соединений, которые можно синтезировать в условиях нормального давления. Ключевыми факторами отбора стала твердость и трещиностойкость. В итоге химики нашли новое соединение WB5. Оно превосходит на 50% тверже победита и на 20% менее подвержено трещинам.

Артем Оганов вместе с коллегами описали свою работу в статье для издания The Journal of Physical Chemistry Letters. Они отметили, что исследования велись по проекту компании "Газпром нефть".