Пиар-ход или реальные отношения: Кирилл Терёшин показал свою девушку в соцсетях

Несмотря на то, что знаменитому из-за синтола в бицепсах Кириллу Терёшину эксперты пророчили одинокую старость, он всех удивил. Так, в своём профиле в социальных сетях он выложил фотографию со своей избранницей.

После подобной демонстрации отношений пользователи разбились на два лагеря – те, кто не верит в подлинность любви, так как проанализировали страницу дамы сердца «рук-базук» и поразились секретности данных, так как не указано ни имя, ни дата рождения, и те, кто искренне радуется за Кирилла; однако, последних не так много.

Помимо этого, сложилось впечатление, что это спланированный пиар-ход для девушки, которая захотела приобрести популярность.

Также подписчики переживают за дальнейшее здоровье девушки, так как предполагают, что под влиянием своего парня она тоже начнёт модифицировать своё тело с помощью синтоловой смеси.

Но одновременно они надеются, что вторая половинка Кирилла является благоразумной и будет взвешивать каждое слово и поступок.