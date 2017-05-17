"Больше автомагистралей": Никита Джигурда баллотируется в мэры Москвы

Скандальный поэт и музыкант Никита Джигурда объявил о неожиданном решении в своём Instagram-профиле.

Так, сегодня поклонники творчества исполнителя узнали о том, что Джигурда будет баллотироваться в мэры Москвы. Никита Борисович заявляет, что это решение было связано с тем, что сейчас ущемляются права водителей – по его мнению, в столице России стало слишком много улиц для пешеходов и не осталось автомобильных магистралей.

В комментариях основную массу составляет положительная реакция, так как многие автомобилисты солидарны с мнением потенциального мэра Москвы. В то время у действующего градоначальника у того же слоя населения много отрицательных отзывов, так как Сергей Собянин внедрил платные парковки по всему городу, что вызвало волну возмущения среди водителей.

Напомним, выборы нового руководителя города состоятся 9 сентября, претенденты на пост начали напоминать о себе в Сети, в том числе в своих профилях в социальных сетях.