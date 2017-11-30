Россиян поздравили с Днем России из космоса

12 июня отмечают День России. В этот день российский космонавт Олег Артемьев обратился к землякам прямо из космоса.

В интернете опубликовали видео-поздравление Олега Артемьева для россиян. Космонавт сейчас находится на Международной космической станции. Роскосмос поделился этим роликом на своем официальном канале в YouTube. Космонавт пожелал землякам, чтобы они могли гордиться своей Родиной. Также он подчеркнул, что хочет, чтобы каждый россиянин имел хорошее здоровье и стремление к новым достижениям.

Олег Артемьев отметил, что именно 12 июня все жители России становятся единым целым. По его мнению, в этот день каждый житель вспоминает не только о гордости за свою страну, а также и о чувстве ответственности за нее. Артемьев не забыл упомянуть о том, что Россия остается самой мощной страной в области космонавтики.

Напомним, что 12 июня россиян и президента Владимира Путина поздравил Александр Лукашенко. Президент Белоруссии отметил, что Россия для него является братской страной, которая немало преодолела для своей независимости. По словам Лукашенка, он надеется, что в будущем отношения Белоруссии и России будут только улучшаться.