Стартап "Как стать миллиардером" от NASA: был обнаружен золотой пояс астероидов

Представители NASA заявили о новом стартапе, который теоретически поможет стать каждому жителю планеты стать миллиардером.

Так, стало известно о существовании золотого в прямом смысле пояса астероида. Общая сумма содержимого в поясе драгоценного металла составляет 700 квинтиллионов долларов, или 700 000 000 000 миллиардов долларов. Если разделить эту сумму на всё население Земли, то все получат по 75 миллиардов.

Эксперты NASA заявляют о том, что уже появились на горизонте фирмы, планирующие создать устройства того, чтобы добыть золото и прочие драгоценные металлы в искомом местоположении. Сообщается, что в этом списке находится компания Deep Space Industries, разрабатывающая паровые ракетные двигатели.

Британские астрономы собираются запустить аппарат собственной разработки для добычи платины, чтобы от полученных дивидендов за продажу оплачивать крупные проекты.

Что касается непосредственно NASA, то учёные начнут свою миссию, целью которой является добыча ресурсов, через четыре года.