Дорого не значит качественно: эксперты протестировали iPhone 7 Plus и Xiaomi Redmi 5

Специалисты в сфере гаджетов решили доказать, что высокая стоимость смартфона не является главным фактором доказательства качества.

Так, они решили сравнить одних из самых востребованных представителей Xiaomi и Apple – Redmi 5 и iPhone 7 Plus соответственно. Учитывая, что первый гаджет стоит в среднем восемь тысяч рублей, а второй – тридцать тысяч, знатоки рассчитывали на видимые невооружённым глазом отличия. В ходе эксперимента были протестированы свойства фотокамеры на обоих смартфонах.

Тестирование показало, что в большинстве случаев снимки ничем не отличаются. При использовании вспышки более лидирующую позицию занял «яблочный» гаджет, ровно, как и в режиме макросъёмки, а Redmi 5 порадовал улучшенной съёмкой при включённом режиме HDR. Однако при анализировании фотографий без использования вспышки оба смартфона разочаровали экспертов – снимки были с большим количеством «шумов» и минимумом чёткости.

Во время использования фронтальной камеры ощутимых различий не наблюдается – селфи получаются одинаково качественными на обоих испытуемых.