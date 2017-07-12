«Господин Путин, я здесь»: Ольга Бузова решила стать первой леди

На открытии своего ресторана звезда «Дом-2» не удержалась от провокационных заявлений. Бузова сообщила, что не против стать женой президента России, чем сильно насмешила пользователей.

Ольга Бузова активно развивает себя в разных сферах, теперь она не только телеведущая, певица и владелица магазинов одежды. Звезда стала еще и ресторатором – она открыла свой первый ресторан.

На открытии заведения Бузова лично принимала гостей, исполняя для них свои песни. Мария Погребняк, которая тоже присутствовала на мероприятии, решила поинтересоваться, не хочет ли певица подумать о том, чтобы стать первой леди. По словам Погребняк, Бузова уже доросла до такого уровня и уже может выйти на новый уровень.

Ольга Бузова не растерялась от такого вопроса, она заявила, что не против стать первой леди. «Господин Путин, если вы меня ждете, я здесь!», - решительно сообщила звезда.

Пользователи Сети с юмором отреагировали на такое заявление, указав на то, что в качестве жены Путина Бузова представить весьма сложно. Некоторые юзеры возмутились амбициями звезды, отметив, что та совершенно не видит «границ» и готова ради славы на всё.