Ученые советуют заваривать кофе с брокколи

Специалисты из Австралии изобрели порошок из натурального брокколи, которые советуют добавлять везде, даже в латте, для улучшения полезных свойств пищи.

Не у всех людей в рационе каждый день присутствуют овощи. Указывая на эту ситуацию, ученые решили напомнить, как важно обогащать свой организм полезными веществами, содержащимися в них. Тем не менее, они понимают, что не у всех людей есть возможность их потреблять и не всем они по вкусу.

По этой причине они разработали специальный порошок из брокколи. Уже известно достаточно давно, насколько много в нем содержится питательных веществ. Они, в свою очередь, заботятся о здоровье человеческого кишечника и даже помогают бороться с такими серьезными заболеваниями как злокачественные опухоли и диабет.

Специалистам удалось разработать такие технологии сушки и измельчения данного вида овоща, которые бы не портили его полезных свойств. Таким образом, теперь они советуют добавлять его в любые продукты, даже заваривать кофе с брокколи.