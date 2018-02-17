Ученье - вред: добыча высшего образования приводит к близорукости

Исследователи выявили риск ослабления зрения на 0,27 диоптрии за каждый учебный год, начиная с 16-летнего возраста студента. Такие данные опубликовало издание BMJ.

Группа сотрудников Бристольского университета во главе с Эдвардом Маунтжоем изучили влияние добычи высшего образования на остроту глаз. В своей работе они использовали информацию о 67798 людях, собранную британским проектом UK Bioban, включая силу хрусталика в диоптриях. Ученые проследили два фактора, потенциально провоцирующих близорукость "миопию": наследственность и длительность обучения. К первому варианту отнесли 44 варианта, а ко второму - 69.

Затем медики использовали статистический метод рандомизации по Менделю. Он позволяет найти причинную связь двух переменных по генетической предрасположенности, избежав побочные факторы. Оказалось, что ученье может нести вред здоровью человека и приводит к близорукости. Авторы отмечают, что падение зрения сопровождается уменьшением времени, потраченного на получение диплома. Одна потраченная диоптрия сокращает его примерно на три дня.

Таким образом, абитуриентам стоит дважды подумать, стоит ли рисковать зрением ради обучения в университете. Возможно, выводы представителей Бристольского университета подтолкнут учащихся для дополнительных мер по защите своих глаз. Например, особые упражнения, очки и регулярные перерывы.