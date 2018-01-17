Мат и "чернуха": как Кира Муратова изменила отечественный кинематограф

6 июня "Версия" сообщила о гибели известного советского режиссера Киры Муратовой. Как рассказали коллеги и супруг, 83-летняя женщина ушла из жизни в Одессе.

Знаменитый кинодел прославилась множеством фильмов, многие из которых были выполнены в непривычном для зрителей формате: для передачи подлинной жизни Кира Муратова нередко использовала мат и "чернуху". Одной из самых новаторских картин эксперты считают двухсерийный "Астенический синдром". Именно в этой драме советская аудитория впервые услышала нецензурную лексику с широкого экрана. Кира Муратова применила в этой работе ещё один оригинальный приём: сочетание черно-белой и цветной съёмки. В итоге "Астенический синдром" показали на кинофестивале в Берлине, где он удостоился специальной награды от жюри.

Советские критики отмечали, что настоящим открытием для Киры Муратовой стала Рената Литвинова, с которой режиссер повстречалась на мероприятии в Риге. Её впечатлил талант и харизма, свойственные молодой актрисе. Вдохновившись, Кира Муратова пригласила Ренату Литвинову сняться в фильме "Увлеченья", который получил премию "Ника". Позднее артистка исполнила роли в четырех других картинах режиссера: "Три истории", "Настройщик", "Два в одном" и "Мелодия для шарманки". Все работы выполнены в разных жанрах, что свидетельствует о широких и неординарных взглядах Киры Муратовой. Именно благодаря этим качествам ей удалось изменить отечественный кинематограф.

Стоит отметить, что отношения Киры Муратовой с кино сложились ещё в детстве. Её мама в послевоенные годы работала министром культуры Румынии. Благодаря этому девочка получила возможность смотреть зарубежные фильмы, полученные ведомством. Возможно, именно из-за такого культурного воспитания Кира Муратова перевелась из филологического факультета МГУ на режиссерский во ВГИК. В 1961 году вместе с супругом Александром Муратовым молодая Кира сняла на Одесской киностудии первую картину - "У крутого яра". Через шесть лет она самостоятельно сняла "Короткие встречи". Так она трудилась в качестве режиссера до 2012 года, когда объявила об уходе из большого кинематографа. Последним её фильмом стало "Вечное возвращение".