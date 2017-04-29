Конфуз в США: CNN не смог правильно написать "Россия" на латинице

На американском телевидении произошёл конфуз. Телеканал CNN во время эфира ошибся во время написания названия страны – «Россия».

Известно, что за спиной ведущего новостей расположен мультимедийный экран, на котором и произошла ошибка. Вместо привычного для телезрителей «RUSSIA» все увидели, что сначала название было написано на кириллице, после было закрашено красным цветом и перевелось на латиницу. В итоге получилось неоднозначное слово – «PUCCИЯ».

Пользователи Сети сразу начали иронизировать, что именно так CNN воспринимает Российскую Федерацию. Данный инцидент показался многим странным, ведь буквы «и» и «я», которых нет в латинице, были написаны правильно, проблема возникла с известной буквой «о».