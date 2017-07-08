Учёные создали белковую структуру, способную разрушить мозг

Американские учёные в сфере молекулярной биологии смогли синтезировать первый прион – аномальную белковую структуру, которая развивается в мозговой коре.

Считается, что это исследование даст возможность борьбы с на данный момент неизлечимой губчатой энцефалией, вследствие которой разрушается человеческий мозг, что приводит к летальному исходу. Исследователи до этого эксперимента делали попытки искуственного выращивания приона с помощью лабораторных млекопитающих, однако был сделан вывод, что животные белковые структуры не имеют способности к заражению людей, поэтому было принято решение создать прионную структуру на основе генетически изменённого белка.

Также учёные заключили, что белки, которые помогают восстановить ткани нервной системы, активно участвует в размножении прионов и их передачи из одного организма в другой. Кроме того, стало известно о том, что разрушение и скорость развития аномальных структур зависит не от самих белков, а от изменений в молекулярной оболочке приона.