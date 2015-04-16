Нидерланды сняли все обвинения с Украины в деле об малайзийском Boeing

Сегодня стало известно о решении властей Нидерландов касательно Украины в деле о малайзийском Boeing, потерпевшем крушение на территории Донбасса.

Так, на протяжении длительного времени рассматривалось привлечение Украины к ответственности за несоблюдение безопасности в воздушном пространстве страны в районе боевых действий.

Однако после изучения всех материалов дела, в том числе собранные независимыми экспертами и аналитиками, было принято решении о снятии всех обвинений с украинской стороны по причине неимения неоспоримых вещественных доказательств.

Также правительство Нидерландов заявило, что вопрос о дополнительном расследовании не поднимался, так как прямой необходимости в этом нет. Власти считают, что сотрудничество в этом вопросе с представителями украинской стороны является очень важным.

Напомним, катастрофа вследствие падения авиалайнера произошла летом 2014 года на неподконтрольной Киеву территории во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины.