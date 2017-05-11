Новый сервис Facebook устраивает караоке-трансляцию для всех желающих

В марте компания заключила масштабную сделку с музыкальными лейблами, что наделило соцсеть двумя новыми функциями. Об этом рассказала пресс-служба Facebook.

Вскоре все пользователи социальной сети смогут устроить для зрителей караоке-трансляцию в реальном времени благодаря сервису Lip Sync Live. Он позволит всем желающим петь синхронно с миллионами музыкальных композиций, принадлежащих компаниям Warner Music Group, Universal Music Group и Sony / ATV Music Publishing. Именно с ними Facebook договорился в начале весны. Для этого нужно выбрать музыку в соответствующем разделе и подготовиться к выступлению

Отмечается, что люди смогут лишь имитировать, будто поют песни известных исполнителей. Зрители не смогут услышать голоса самого пользователя. Взамен этого новый сервис предлагает нескольким людям объединиться и демонстрировать совместное пение, находясь вдалеке друг от друга. Вероятно, такой функцией Facebook стремится затмить уже существующие Musical.ly и Dubsmash.

Ещё одной обновкой соцсети станет возможность вставлять песни упомянутых лейблов в собственные видеоролики. После договора с компаниями пользователи могут более не беспокоиться о притязаниях из-за авторских прав.