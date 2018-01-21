На борту МКС приготовят русский борщ и пельмени

Такие планы имеет космонавт Олег Артемьев, на борту уже есть тесто и мясо, но нет специальных приспособлений. На кулинарный эксперимент его вдохновили успехи астронавта из Италии Паоло Несполи, которому удалось испечь на МКС пиццу.

По словам Антона Шкаплерова, который не так давно вернулся на Землю с МКС, его коллега Олег Артемьев хочет сварить на борту станции русский борщ и налепить пельменей. Космонавт Артемьев уже занялся поиском специального приспособления для заготовок пельменей. Астронавт ищет шайбы, которые помогут делать заготовки из теста.

Антон Шкаплеров заявил, что на МКС уже есть тесто и мясо, необходимые для пельменей. Остается дело за малым – найти предмет, которым можно вырезать заготовки из теста. В скором времени, утверждает Шкаплеров, на МКС будут делать не только итальянскую пиццу, но и борщ с пельменями.

Если с приготовлением пельменей вопрос практически решен, то с борщом, считают пользователи, будет сложнее. Данное блюдо имеет куда больше компонентов и для приготовления борща понадобится больше сил, возможностей и ухищрений.

Как известно, на борту МКС уже удалось испечь пиццу. Астронавт Паоло Несполи испек пиццу, а процесс готовки был снят на видео.

Для «космической» пиццы астронавты взяли за основу готовые лепешки. Их они смазали соусом, сверху разместили колбасу, сыр и оливки. Выпекалось блюдо в портативной печи. На кусочки пиццу разрезали ножницами.