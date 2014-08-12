Ученые: Витамин D увеличивает шансы забемеренеть и снижает риск выкидыша

По мнению специалистов из Национального института здравоохранения США, во время беременности витамин D защищает плод от нежелательных последствий.

Ученые посредством проведения статистических наблюдений смогли доказать, что употребление женским полом витамина D увеличивает их шансы забеременеть, а также снижает риск возникновения выкидыша. Свежее исследование прокомментировал доктор Кеннеди Шрайвер.

По его словам, женщины, которые употребляют витамин этого типа в необходимом на их вес количестве, могут иметь большую уверенность в том, что при желании смогут забеременеть. Помимо этого, его наличие в организме предотвращает случаи мертворождения.

Шрайвер поясняет, что пока досконально неизвестно, как работает эта схема и почему именно витамин D так полезен при беременности. По этой причине он подчеркивают, что его исследование не поощряет к действию, однако он заверяет, что продолжит работать по этой схеме.