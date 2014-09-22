Ученые: беременность способна изменить голос женщины

К такому выводу пришли ученые из Сассекского университета Великобритании. После рождения ребенка у матери появляется монотонный и низкий тембр, но он возвращается к привычной норме уже через год.

По мнению ученых, тональность голоса снижается из-за воздействия гормонов и из-за того, что мать подсознательно хочет, чтобы ее голос был более убедительным. Для эксперимента исследователи проанализировали аудиозаписи голосов 20 женщин за 10 лет. Записи были взяты из их домашних архивов.

В общей сложности ученым пришлось обработать 634 записи, продолжительность которых составила 280 минут. Оказалось, что после родов голос матери на 5% становится ниже в тональности. Такой показатель эквивалентен 1,3 музыкальному полутону. Весьма ощутимее снижается верхняя граница – спад происходит на 2,2 полутона. В целом, голос роженицы, у которой появился первый ребенок, становится монотоннее. Уже через год тембр возвращается к обычному.