Эксперт рассказал, вредно ли спать со смартфоном под подушкой

Все чаще психологи отмечают опасную зависимость людей, которые не могут расстаться со своими смартфонами даже ночью. Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал о том, можно ли оставлять свои гаджеты под подушкой.

По словам Романа Бузунова, который является президентом российского общества сомнологов и заслуженным врачом России, вопрос сна рядом со смартфоном остается малоизученным. Однако, многих тревожит вопрос о том, можно ли спать с гаджетом под подушкой без вреда для здоровья.

Оказалось, что ученые до сих пор не установили, есть ли от такого сна вред. По словам Бузунова, вред может все-таки быть, но он может быть малым. Пока что определить степень опасности не представляется возможным.

Однако, эксперт советует оставлять на ночь телефон подальше от кровати. По словам Бузунова, с точки зрения здравого смысла стоит класть смартфон на расстоянии полуметра от кровати. На такой дистанции излучение будет слабее.