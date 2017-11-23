Учёные: Мозг способен предугадывать боль

Сообщество исследователей в Канаде экспериментальным путём выяснила, каким образом нанесение человеку травмы отражается на работе головного мозга. Известно, что нервные мозговые волокна способны к уменьшению болевых импульсов во время травмирования организма.

Для выяснения механизма работы нервной системы было отобрано тридцать респондентов, которых разделили на две группы. Первой части стимулировали болезненные ощущения, когда бицепс сгибался, второй наоборот – когда разгибался. В эксперименте учёным помогло оборудование, которое вызывает боль с помощью магнитного излучения.

В ходе исследования был сделан вывод, что при движениях, которые вызывают боль, мозг реагирует более слабо, а при попытках избегания импульсов ощущения усиливаются. Таким образом, при осознании человеческим организмом взаимодействия между движениями и болью, ощущения будут менее продолжительными.

Данное исследование заверяет о наличии защитных рефлексов перед испытанием болевого синдрома.