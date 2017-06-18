Учёные выяснили взаимодействие между очками и интеллектом

Исследователи выяснили, что люди, носящие очки, являются более умными. Это объясняется взаимосвязью между генетически ухудшенным зрением и более высоким уровнем интеллектуального развития.

В эксперименте приняло участие порядка трёхсот тысяч человек, результаты генетической экспертизы которых подтвердили догадки учёных. Также стало известно, что эти гены могут стать причиной развития ангины, артрита, а также нарушений нервной системы. Научные сотрудники с каждым днём могут говорить более уверенно о том, что интеллект является наследственной чертой.

Ранее подобные исследования также проводились, но не в таком масштабе. Также существует мнение, что именно эти гены могут предотвратить болезнь Альцгеймера и ожирение.

Также в ходе исследования стало известно, что использование очков, улучшающих зрение, улучшает психическое состояние и способно продлевать жизнь. Учёные заявили, что благодаря этому исследованию будет возможно сделать массу новых открытий в сфере генетики.