Шашлыки и барбекю вызывают мутации и рак кожи

Процесс приготовления шашлыков или барбекю представляет серьезную опасность для человеческой жизни. Исследователи из Джинанского университета пришли к выводу, что даже не употребляя мясные продукты, приготовленные на дыму, человек все равно подвергается угрозе, когда занимается их готовкой или стоит рядом с мангалом во время того, как из него идет дым. Поэтому ученые высказали настоятельные рекомендации о том, чтобы люди не подходили к дыму без защитной одежды, чтобы опасные вещества не воздействовали негативно на организм, попадая через поры.

Опасность для человека исходит потому, что кожа людей предрасположена впитывать в себя химические вещества, которые содержатся в дыме, исходящем от гриля, шашлыков и барбекю. Это происходит из-за того, что в организм через поры попадают опасные углеводороды, которые образуются в то время, когда человек занимается обжаркой мяса и рыбы при высокой температуре. Из-за того, что человек подвергается воздействию опасных веществ, он подвергается риску и в его организме могут возникнуть определенного вида раковые опухоли и мутации.

Попадание дыма в организм может быть даже опаснее через кожу, чем через вдыхаемый человеком воздух. Тем не менее, поедание полученных продуктов также очень опасно для организма, поэтому ученые высказали свои рекомендации о том, что люди должны быть предельно осторожными и как можно реже контактировать с продуктами, жаренными при высокой температуре. Кроме того, при готовке нужно надевать одежду с длинными рукавами, чтобы опасные вещества не могли проникнуть в организм через поры.