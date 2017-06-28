Руководитель компании InfoWatch Наталья Касперская назвала биткоин «финансовой пирамидой». Специалист считает, что эта технология бесконтрольна и опасна.

Глава проекта InfoWatch Наталья Касперская прокомментировала стремительное мировое развитие криптовалют. Эксперт остановился на мнении, что биткоины могут быть опасны для общества, так как они имеет все признаки финансовых пирамид. Их последствия всегда заканчиваются негативно для широких масс потребителей.

В частности Касперская указала на то, что криптовалюта никак не контролируется по части совершенных финансовых операций. Это влечет за собой возможную оплату запрещенных законом вещей и действий, в том числе проституции, наркотиков, убийств и других аморальных поступков.

Также биткоины в свое время создавались как военная перспективная разработка. Касперская сравнила ее с глобальной сетью Интернет. Эксперт заметила, что сегодня всемирная паутина может не только приносить пользу человечеству, но и рождает ряд непреодолимых проблем, находясь в руках злоумышленников.

Напомним, что ранее ряд экспертов развеяли основные мифы для криптовалют.