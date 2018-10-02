В Японии разрешили расплачиваться биткоинами за лимузин

Пока разрешение действует только на территории столицы Японии – Токио.

Решение принимать оплату за аренду лимузина в криптовалюте было принято компанией Hinomaru Limousine. Официальное заявление компанией ещё не было сделано, оно ожидается во вторник. Однако инсайдеры сообщили Bloomberg, что лимузины, в которых можно будет расплачиваться криптовалютой, будут курсировать между районами Токио и двумя международными аэропортами – Токио и Нарита.

Компания будет принимать биткоины, биткоин кэш и эфириум. Сейчас Hinomaru Limousine и Remixpoint разрабатывают специальные инструменты для осуществления своей идеи. Hinomaru Limousine также владеет 160 машинами такси, поэтому в случае удачного «эксперимента» криптовалютой в будущем можно будет расплатиться и в менее пафосном транспорте. Напомним, что 1 апреля Япония начала процесс полной легализации криптовалюты и внедрения её в повседневную жизнь граждан.