Криптовалютная биржа Binance предлагает $10 млн за сведения о хакерах

Крупная мировая биржа криптовалют Binance намерена покупать сведения о взломавших её хакерах. В официальном блоге объявлено, что для этих целей собраны 10 миллионов долларов.

7 марта сервера предприятия пострадали от кибератаки неизвестных преступников. В процессе взлома они дестабилизировали работу биржи, однако не нанесли серьёзного ущерба. Авторы пресс-релиза подчеркнули масштабность и продуманность операции. К счастью, удалось нейтрализовать все транзакции, направленные на похищение средств клиентов.

Представители компании заявили, что после инцидента намерены действовать решительно и на упреждение. Прежде всего, они намерены отыскать организаторов атаки и привлечь их к ответственности. За информацию, которая поможет властям отыскать хакеров, Binance заплатит источнику 250 тысяч долларов. Кроме того, эксперты планируют в будущем находить угрозы безопасности биржи ещё до совершения преступлений. Они призывают своих коллег из других бирж прибегнуть к аналогичным мерам.