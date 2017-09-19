Эксперты: Развенчан миф о неуязвимости криптовалют

Некоторые эксперты полагают, что мифы о надежности криптовалют сильно преувеличены. На самом деле блокчейн взломать очень просто.

Разработчики и активные пользователи технологии блокчейн в мире давно устремили свои взоры на криптовалютные операции. Они уверяют, что эта технология весьма защищена и невозможно подобрать коды для вскрытия системы. Однако многие эксперты в области коммуникационных технологий и кибербезопасности не столь категорично настроены.

Специалисты считают, что блокчейн – это обычная программа, на которую очень часто покушаются киберпреступники со всего мира. В подтверждении своих слов они привели статистику краж.

Оказалось, что только за последнее время злоумышленники смогли присвоить себе с помощью блокчейна более одного миллиарда долларов и эта цифра только растет. Это связано не в последнюю очередь с тем, что на ресурсах хранится все больше информации, а абсолютно надежных технологий защиты от преступных посягательств пока изобрести не удалось.

Напомним, что стоимость самой популярной на сегодняшний день криптовалюты – биткоина составляет почти 700 тысяч рублей за одну единицу.