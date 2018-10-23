Xiaomi Mi Mix 3 стал первым смартфоном со Snapdragon 855 и 5G

Топовий процессор от Qualcomm обеспечивает модулю связи нагрузку до 2 Гбит в секунду. Возможности устройства продемонстрировали на выставке China Mobile в Гуанчжоу.





Лишь 5 декабря Qualcomm обнародовала выход однокристальной системы Snapdragon 855. На следующий день Xiaomi использовала огласку, чтобы раскрыть свое сотрудничество. Как оказалось, компания первой оборудовала смартфоны этими процессорами. Их получила новая версия модели Mi Mix 3.

Вдобавок, устройство оснастили 5G-модемом X50 LTE. Пока Китай только готовится запустить покрытие связи пятого поколения в 2019 году, Xiaomi уже продемонстрировала возможности своего смартфона. Сотрудники компании сделали видеовызов и запустили браузер. Впрочем Mi Mix 3 пока далеки от выхода на широкий рынок - дата остается неизвестной.

В то же время, оператор China Mobile подготовила свое устройство для работы в сетях формата 5G. Они представили собственный смарт-дисплей Forerunner One. Он также работает на Snapdragon 855. Разработчики таке объявили емкость батареи - 7600 мА\ч. Помимо Wi-Fi, аппарат можно подключить к Интернету через сетевой разъем RJ-45.