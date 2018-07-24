Apple начала продажи устройств быстрой зарядки для iPhone и iPad

Изначально устройство быстрой зарядки поставлялось в комплекте с планшетом iPad Pro. Теперь Apple пустила заядку в продажу отдельно от гаджета. Быструю зарядку можно купить и для iPhone.

Как сообщает iClarified, мощность нового зарядного устройства 18W USB-C Power Adapter составляет 18 Ватт. Теперь всем пользователям iPhone с возможностью быстрой зарядки не обязательно приобретать новую модель «яблочного» планшета iPad Pro. Зарядка продается сам самостоятельное устройство. Раньше ее можно было ухватить только вместе с iPad Pro. Зарядка обладает разъемом USB-C.

Новинка также доступна и на российской версии сайта Apple по цене 2890 рублей. Зарядка придется по вкусу фанатам iPhone ,так как смартфоны имеют тенденцию достаточно быстро растрачивать энергию.

Одной из недавних новинок также стал прозрачный чехол для модели смартфона iPhone XR. Его стоимость для российского потребителя – 3490 рублей.